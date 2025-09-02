Tokat'ta Eylül Ayının En Sıcak Günü: Termometreler 42,6 Dereceyi Gösterdi

Tokat'ta son 95 yılın en sıcak günü yaşandı. Termometreler 42,6 dereceyi gösterirken sıcaktan bulananlar yaylalara akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1929-2024 ölçüm periyodunda eylül ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık 40,7 derece olarak ölçülmüştü. Dün ölçülen değer, bu rekoru 1,9 dereceyle geride bıraktı. Kent merkezinde öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boşalırken, vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanlara ve klimalı mekanlara yöneldi. Termometrelerin 42 dereceyi aştığı saatlerde araç trafiğinin de azaldığı gözlendi.

Yaylalar serinletici kaçış noktası oldu

Tokat'ın yüksek rakımlı yaylaları ise kavurucu sıcaktan kaçanların adresi oldu. Yaz aylarında olduğu gibi eylül ayında da serin havasıyla dikkat çeken yaylalarda gündüz sıcaklığı 25-28 derece seviyelerinde seyretti. Bu alanlardan birisi olan bin 500 rakımlı Hebüllü Göletine giden vatandaşlar, piknik yaparak ve doğa yürüyüşleriyle serin havanın tadını çıkardı. - TOKAT