4 saat haber alınamadı, uçurumda ağır yaralı olarak bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi 4 saat sonra ağır yaralı olarak uçuruma yuvarlanmış halde bulundu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrikli bisikletle uçuruma yuvarlanan genç, 4 saat sonra bulunarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Usta Hasan köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada elektrikli bisikletle seyir halinde olan M.A. (27) virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

UÇURUMA YUVARLANMIŞ HALDE BULUNDU

Kazanın ardından yaklaşık 4 saat boyunca haber alınamayan M.A.'nın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı genç, ambulansa Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

