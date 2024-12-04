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Tokat'ta Düğünlerde Silahla Ateş Açılmasına Önlem Operasyonu

Tokat'ta Düğünlerde Silahla Ateş Açılmasına Önlem Operasyonu
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Tokat'ta jandarma, düğün ve nişanlarda silah kullanımını önlemek amacıyla düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Ağırlıklı olarak ruhsatsız silahların bulunduğu operasyonda, 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tokat'ta düğün ve nişanlarda silahla ateş açılmasını önlemek için düzenlenen operasyonda bir çok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, "Kendi sevincinizi, başkalarının gözyaşına çevirmeyiniz" anlayışıyla, düğün, nişan gibi eğlencelerde silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda jandarma ekipleri, sorumluluk alanında tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 6 adet çeşitli çap ve ebatlarda tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet şarjör, 357 adet çeşitli çaplarda mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içinde eğlence merasimlerini gerçekleştirmesi amacıyla gece gündüz titizlikle çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti
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