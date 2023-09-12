Tokat'ta düğün konvoyunun önünü kesmek amacıyla kara yoluna masa kuruldu

Tokat'ta, düğün konvoyunun önünü kesmek amacıyla kara yoluna masa kurarak okey oynanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Pazar ilçesinde bir düğün konvoyunu, yolun ortasına kurdukları okey masası ile durduran kişilerin trafiğin aksamasına neden olduğu belirtildi.

Olaya dair görüntülerin sosyal medyada yer bulduğu aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.