Tokat'ta dövülerek öldürülen kadınla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Tokat'ta dövülerek öldürülen kadınla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Tokat'ta dövülerek öldürülen Hatice Yalman ile ilgili olarak gözaltına alınan M.K. ve A.K. adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemede Yalman'ın vücudunda darp izleri bulundu ve olay yerinde alkol şişeleri bulundu.

Tokat'ta dövülerek öldürülen kadınla ilgili gözaltı alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

TOKAT - Tokat'ta dövülerek öldürülen Hatice Yalman'la ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta gece saatlerinde Topçam Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden ekipler, ağır yaralı olarak buldukları Hatice Yalman ve M.K.'yi hastaneye kaldırdı. Hatice Yalman tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemelerde vücudunda darp izleri tespit edildi. M.K., ikisinin de darp edildiğini öne sürdü. Polis, olay yerinin yakınlarında alkol şişeleri ve kan izlerine rastladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan M.K.'yı şüpheli olarak gözaltına aldı. Emniyette susma hakkını kullanan M. K.'nın Hatice Yalman ile 4 yıldır ilişkisi bulunduğu iddia edildi. Ayrıca olayla ilgisi olduğu düşünülen A.K.'de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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