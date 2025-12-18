Haberler

TOGÜ'de masallar dijitalle buluştu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte, köy ve mahalle okullarındaki ilkokul öğrencileri için hazırlanan dijital masal ve hikayeler sergilendi. Etkinliğin amacı, geleneksel hikayelerin dijital ortama taşınması ve çocuklara dijital hikaye okuma alışkanlığı kazandırmak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Bir Varmış Bir Wİ-Fİ'ymiş: Dijital Hikayelerle Öğreniyoruz" etkinliğinde, köy ve mahalle okullarındaki ilkokul öğrencileri için hazırlanan dijital masal ve hikayeler sergilendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından "Bir Varmış Bir Wİ-Fİ'ymiş: Dijital Hikayelerle Öğreniyoruz" başlıklı etkinlik düzenlendi. Eğitim Fakültesi giriş katında gerçekleştirilen etkinliğe TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, akademisyenler, üniversite öğrencileri ile mahalle ve köy okullarında eğitim gören ilkokul öğrencileri katıldı.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İrem Demirbaş Susoy tarafından Tokat'ta bulunan köy ve mahalle okullarındaki ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen etkinlikte, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan masal ve hikaye temalı dijital materyaller sergilendi.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi İrem Demirbaş Susoy, mahalle ve köy okullarında eğitim gören ilkokul öğrencilerine yönelik dijital hikayeleri merkeze aldıklarını belirterek, "Amacımız, öğrencilerimizin geleneksel hikayeleri dijital ortama taşımasını sağlamak ve çocuklara bilinçli dijital hikaye okuma ve üretme alışkanlığı kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Dijital hikayecilik yoluyla öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlayan "Bir Varmış Bir Wİ-Fİ'ymiş: Dijital Hikayelerle Öğreniyoruz" sergisi, iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
