Tokat'ta Cam Silme Sırasında Denge Kaybı: Kadın Cipin Üzerine Düştü

Tokat'ta apartman camı silerken dengesini kaybeden kadın park halindeki cipin üzerine düşerek yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Yeşilırmak Mahallesi Çiğdem Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı apartmanın ikinci katında camları silen E.Ç. (39), dengesini kaybederek apartmanın altında bulunan park halindeki 60 AHC 741 plakalı cipin üzerine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının tedavisi devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT