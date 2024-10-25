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Tokat'ta Çalınan Küçükbaş Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Tokat'ta Çalınan Küçükbaş Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu
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Tokat'ın Zile ilçesinde çalınan 5 küçükbaş hayvan, Jandarma'nın başarılı çalışmaları sonucu bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tespit edildi, iki şüpheli tutuklandı.

Tokat'ta çalınan küçükbaş hayvanlar, Jandarma'nın titiz çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde hayvan hırsızlığı mağduru vatandaşın yardımına Jandarma yetişti. Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yürüttüğü soruşturmada, merada çalınan 5 küçükbaş hayvanla ilgili üç şüpheli tespit edildi. Hayvanları Zile ilçe merkezinde sattıkları belirlenen E.Ö. ve A.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli İ.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Çalınan hayvanlar, bulundukları yerlerden teslim alınarak sahibine teslim edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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