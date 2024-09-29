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Tokat'ta Bisikletliye Araç Çarpması: 1 Ölü

Tokat'ta Bisikletliye Araç Çarpması: 1 Ölü
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Tokat'ın Turhal ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan bisikletliye otomobil çarptı. Savrulan bisikletli, arkadan gelen başka bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan bisikletliye otomobil çarptı. Savrulan bisikletli, arkadan gelen başka otomobilin altında kalarak can verdi.

Kaza 22: 40 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Cemal Alpay'a cadde üzerinde seyreden plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Alpay'ın arkadan gelen başka otomobil üzerinden geçerek kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Alpay, olay yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kamera güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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