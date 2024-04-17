Tokat'ta beton mikseri ile otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tokat'ta beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Reşadiye ilçesi Bereketli Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 60 HN 768 plakalı Scana markalı beton mikseri ile A.G. yönetimindeki 60 ABB 215 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle beton mikseri makas atarak durabilirken otomobil de yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü,, eşi S.G. ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu ile mikser sürücüsü yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan bir kadın vatandaş yola savruldu. Kazayı gören vatandalar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT