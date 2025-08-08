Tokat'ta Balya Makinesinden Yangın: Arazi ve Saman Balyaları Kül Oldu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde balya makinesinden çıkan yangında, tarlada yaklaşık 10 dönüm ekili arazi ve çok sayıda saman balyası zarar gördü. Yangın, yerleşim yerine ulaşmadan köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Karaçay köyünde çıktı. İddiaya göre, tarlada çalışan balya makinesinden çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden köylüler, traktör ve tarım ekipmanlarıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 dönüm ekili arazi ile çok sayıda saman balyası zarar görürken, alevler yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
