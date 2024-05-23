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Tokat'ta bağ evine bırakılan sandık patladı: 1 ölü, 7 yaralı

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Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir bağ evine bırakılan sandığın açılması sırasında içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı olayda yaralılardan bağ evi sahibinin oğlu Muhammet Sefa Can Karaçoban (29), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir bağ evine bırakılan sandığın açılması sırasında içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı olayda yaralılardan bağ evi sahibinin oğlu Muhammet Sefa Can Karaçoban (29), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 18 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka Beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Muhammet Sefa Can Karaçoban, cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını, ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti. İhbar üzerine jandarma ekipleri, belirtilen adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10'luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, bağ evi sahibi Ahmet Karaçoban ve oğlu Muhammet Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı. Yaralılardan Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası aralarında eşiyle yasak ilişki yaşadığı için husumet bulunan İsmail G. ve ona yardım ettiği düşünülen Turgay Ö. şüpheli olarak yakalanarak adliyeye çıkarılmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede iddiaları reddetmişti. Olayla ilgili inceleme devan ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaçoban Sefa Can Jandarma Erbaa Tokat Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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