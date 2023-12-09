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Tokat'ta araç takla attı: 3 kişi yaralandı

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın takla atarak tarlaya uçmasına neden oldu. Kazada araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak tarlaya uçtu, araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Tokat Yeşilyurt ilçesi Çerkezdanışment köyü mevkiinde tek yönlü olarak meydana geldi. Çerkezdanışment köyünden Yeşilyurt ilçesine seyir halindeki Z.D hakimiyetinde ki 60 ABL 534 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak tarlaya uçtu. Araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin ardından yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan kişilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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