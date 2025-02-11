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Tokat'ta Apartmanda Yangın: 12 Kişi Tahliye Edildi

Tokat'ta Apartmanda Yangın: 12 Kişi Tahliye Edildi
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Tokat'ta Kaleardı Mahallesi'nde çıkan yangında, binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Gülhanım Alpay, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kala 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın; Kaleardı Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında yoğun dumanların eksisiyle binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. 5. katında mahsur kalan Gülhanım Alpay, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenmemek için yazma ile ağzını kapatmasına rağmen rahatsızlanınca ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Alpay'ın kurtarılma anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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