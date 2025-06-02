Tokat'ta Aile Kazasında 3 Yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı tarlaya uçtu. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Karayün Belen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K.D. idaresindeki 06 ZAG 68 plakalı Pegueot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan B.D. ve B.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa