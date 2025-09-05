Tokat'ta Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Tokat'ın Zile ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Fırtıman mezrası ile Saraç köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Araziden yükselen dumanlar dron ile görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - TOKAT