Haberler

Tokat'ta Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Tokat'ta Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Fırtıman mezrası ile Saraç köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Araziden yükselen dumanlar dron ile görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arkasına hayvan sürüsünü alan vekil, Bakan Yumaklı'ya seslendi: Bu zararı karşılayın

Arkasına hayvan sürüsünü alıp Bakan Yumaklı'ya seslendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.