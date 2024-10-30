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Tokat'ta Ağaca Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta Ağaca Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü belirlenemeyen Fiat-Tofaş marka otomobil ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Kazada 19 yaşındaki Salih Taşkafa ve 18 yaşındaki Sevgi Horumdüzü hayatını kaybederken, 20 yaşındaki M. S. yaralandı.

Tokat'ta ağaca çarpan Fiat- Tofaş ikiye ayrıldı, otomobil metal yığınına döndü. Otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Bulvarı kent merkezi girişinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkiinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. İkiye bölünen aracın parçaları tarlaya saçıldı. Fiat-Tofaş marka otomobil metal yığınına döndü. Otomobilde bulunan Salih Taşkafa (19) ve Sevgi Horumdüzü (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı M. S. (20) ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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