Tokat'ta Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Kişi Tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, ilçe merkezi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri Taşocağı Sokak civarında Ahmet Korkmaz'ı (51) göğüs kısmından bıçaklanmış halde yerde baygın halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, ağabeyi ile aralarında husumet bulunan şüpheli T. Korkmaz'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T. Korkmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT