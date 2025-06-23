Tokat'ta Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Kişi Tutuklandı

Tokat'ta Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde, ağabeyi Ahmet Korkmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen T. Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, ilçe merkezi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri Taşocağı Sokak civarında Ahmet Korkmaz'ı (51) göğüs kısmından bıçaklanmış halde yerde baygın halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, ağabeyi ile aralarında husumet bulunan şüpheli T. Korkmaz'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T. Korkmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gelinden sıra dışı mehir isteği! Ailesi bile şaşırdı

Gelinden sıra dışı mehir isteği! Ailesi bile şaşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: En az 3 ölü

Can pazarı! Restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı
Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası

Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.