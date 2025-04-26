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Tokat'ta 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

Tokat'ta 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 90 yaşındaki alzheimer hastası Güllü Temiz, teras katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 90 yaşındaki alzheimer hastası kadın, 4 katlı binanın teras katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay ilçe merkezi İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre dairenin teras katında bulunan alzheimer hastası Güllü Temiz (90) bilinmeyen bir nedenle binanın yağmurluk bölümüne düştü. Olayı gören vatandaşlarlasın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Temiz'in cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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