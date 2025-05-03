Tokat'ta 5 Metre Yükseklikten Düşen Esnaf Hayatını Kaybetti
Niksar ilçesinde oto tamir hizmeti veren esnaf Recep Kırgın, ofis olarak kullandığı tamirhanenin 5 metre yüksekliğinden düşerek ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir iş yerinde 5 metrelik yükseklikten düşen esnaf hayatını kaybetti.
Olay, Niksar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendi iş yerinde oto tamir hizmeti veren Recep Kırgın, ofis olarak kullandığı tamirhanenin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üst katından dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Kırgın, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kırgın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa