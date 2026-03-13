Tokat'ta 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime 1 gün ara verildi

Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde eğitim öğretime 14 Mart Cuma günü bir gün ara verildi.

Tokat'ın Niksar ilçesi merkezli meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Tokat Valiliği tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle Tokat merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 14 Mart Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca ilgili kurumların sahada gerekli inceleme ve kontrolleri titizlikle sürdürdüğü belirtilirken, vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Depremin ardından kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı