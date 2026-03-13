Haberler

Tokat'ta 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, valilik tarafından alınan kararla il genelinde eğitim öğretime 14 Mart Cuma günü bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle Tokat merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 14 Mart Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca ilgili kurumların sahada gerekli inceleme ve kontrolleri titizlikle sürdürdüğü belirtilirken, vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Depremin ardından kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - TOKAT

