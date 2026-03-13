Haberler

Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde, tedbir amaçlı olarak öğrenci yurtları tahliye edildi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yok.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

AFAD verilerine göre saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tokat ve çevre illerden hissedildi. Paniğe neden olan depremde insanlar sokaklar döküldü. Tedbir amaçlı öğrenci yurtları tahliye edildi. Sivas'ta hissedilen depremde Kredi Yurtlar Kurumu (YKY) öğrenci yurtlarındaki öğrenciler yatakhanelerini boşaltarak dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre depremden kaynaklı yıkım, can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. - TOKAT

