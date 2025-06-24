Tokat'ta 3 Yaşındaki Efe Yaşar Araç Altında Kaldı

Tokat'ta 3 Yaşındaki Efe Yaşar Araç Altında Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 3 yaşındaki Efe Yaşar komşusunun kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen acı olayda, 3 yaşındaki Efe Yaşar komşusunun kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A. (21), babasına ait 60 ABU 206 plakalı otomobille sokakta ilerlediği sırada, aynı caddede oturan komşuları İsa Yaşar'ın 3 yaşındaki oğlu Efe Yaşar'ı fark etmeyerek ezdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Efe kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

Muharrem İnce CHP'ye döndü! Rozeti takılmadı ama bir nedeni var
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi

Öyle şeyler istedi ki Süper Lig ekibi transferden vazgeçti
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
Trump, 'İran'da rejim değişikliği' konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur

Trump, İran konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.