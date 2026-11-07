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Tokat'ta 3 ilçede jandarma operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Tokat'ta 3 ilçede jandarma operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Tokat'ta 3 ilçede jandarma operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
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Tokat'ın Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray ilçelerinde jandarmanın eş zamanlı operasyonunda ruhsatsız silahlar ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 obje ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray ilçelerinde jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 obje ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 şüphelinin ruhsatsız silah bulundurduğu ve yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda üç ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 obje, 100 av tüfeği fişeği, 1 kama ve 33 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi. 9 şüpheli göz altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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