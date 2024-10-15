Tokat'ta 19 Ortaokul Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Tokat'ın Zile ilçesindeki Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda 17 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'ta 19 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda 17 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle öğretmenlerinden yardı istedi. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan 17 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT