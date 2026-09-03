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Niksar'da Silah ve Kaçak Alkol Operasyonu

Niksar'da Silah ve Kaçak Alkol Operasyonu
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Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma, 19 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat, 27 litre kaçak alkol ve tarihi sikke ele geçirdi; 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince 14 şüpheliye yönelik 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve kaçak alkol ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 14 şüpheliyi takibe aldı. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından Niksar ilçesindeki 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği, bin 294 tabanca mermisi, 21 tabanca şarjörü, 350 av tüfeği kartuşu, 3 kilogram barut, 3 fişek doldurma aparatı, 6 kama ve 3 çakı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 4 sikke ile 27 litre kaçak alkol bulundu. Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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