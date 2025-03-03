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Tokat'ta 17 Yaşındaki Çocuk Tartışma Sonucu Bıçakla Öldürüldü

Tokat'ta 17 Yaşındaki Çocuk Tartışma Sonucu Bıçakla Öldürüldü
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Tokat'ın Turhal ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki genç arasında çıkan tartışma sonrasında 17 yaşındaki A.M.Ö., B.M.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, sokakta tartıştığı çocuğu bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Turhal ilçesinde aralarında husumet bulunan A.M.Ö. (17) ile B.M. (17), saat 22.00 sıralarında Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde karşılaştı. Gençlerin sözlü tartışması kavgaya dönüştü. A.M.Ö., yanında taşıdığı bıçakla B.M.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.M., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan A.M.Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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