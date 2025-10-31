Tokat'ta 17 Yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun Davasında İlk Duruşma Başladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Mart'ta bir parkta bıçaklanarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun davasının ilk duruşması Zile Adalet Sarayı'nda başladı.

Olay, İlçe merkezi Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Mart tarihinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen A.M.Ö. ile Berkay Melikoğlu arasında tartışma yaşandı. Çıkan kavgada A.M.Ö., yanında bulunan bıçakla Melikoğlu'nu yaraladı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan A.M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlk duruşma 7 ay sonra başladı

17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun hayatına mal olan kavganın ardından tutuklanan A.M.Ö. ilk kez hakim karşısına çıktı. Zile Adalet Sarayı'nda görülecek duruşma öncesi Berkay Melikoğlu'nun ailesi ve sevenleri adliye önünde bir araya geldi.

Kamu düzeninin tesisi için adalet talebi

Sanığın en ağır cezayla cezalandırılması gerektiğini söyleyen ailenin avukatı Fatih Savaş; "Maalesef 3. Ayda Turhal ilçesinde meydana gelen 17 yaşındaki bir evladımızın katledilmesinin duruşma günüdür. Dosya kapsamında bugüne kadar gelen somut deliller dahilinde duruşmamız bugün itibariyle başladı. Adli mercilerden beklediğimiz ve bu konuda da tereddüdümüz olmadığı üzere sanığa en ağır cezayı vereceklerinden şüphemiz yok. Bu dahilde bu dosyalar ve alınacak olan kararlar öncelikle kamu vicdanına sirayet etmesini istiyoruz. Çünkü hepimizin evlatları bu sokaklarda yaşıyor ve sebepsiz yere katlinin tek etkeni de ciddi bir cezayla şahsın cezalandırılarak kamu düzeninin sağlanmasıdır" dedi.

"Çete dolusu sokaklar istemiyoruz"

Berkay Melikoğlu'nun kız kardeşi Işıl Melikoğlu ise "Kardeşim Berkay Melikoğlu bıçaklanarak katledildi. Bugün burada onun sesi olmak için toplandık. 17 yaşındaki bir çocuğun öldürülmesinde aslında hiçbir sebep aramıyor olmamız gerekiyor. Berkay çocukları korumak istediği için katil tarafından hedef haline gelmişti. Bugün Berkay konuşamıyor. Onun yerine haykırmak için biz geldik. Umarım adalet yerini bulur. Çete dolusu sokaklar istemiyoruz. İnsanlar bu silahlara kolayca ulaşsın istemiyoruz. Berkay gibi diğer çocuklar da ölsün istemiyoruz. Bunun artık son olmasını istiyoruz" diye konuştu. - TOKAT