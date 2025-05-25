Tokat'ta 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tokat'ta 17 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde gümrük mühürleri kırılmış iki tırda 17 kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförleri gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gümrük mühürleri kırıldığı tespit edilen iki tırda 17 kaçak göçmen yakalanırken, 2 şoför gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan72 ALP 740 plakalı tırın şoförü S.S. (30) ile 01 CTM 32 plakalı tırın şoförü M.K. (35), durumlarından şüphelenilerek ilçe girişindeki polis kontrol noktasında durduruldu. Yapılan incelemelerde tır şoförlerinin Irak'tan çıkmadan önce gümrük mührünü usulsüz şekilde kırarak araçlara gümrük belgeli bakır tel yükledikleri, sonrasında ise Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi üzerinden yasa dışı yollarla 17 düzensiz göçmeni aldıkları belirlendi. Tır şoförleri S.S. ve M.K. ile birlikte araçlarda bulunan 17 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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