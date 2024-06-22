Tokat'ın Zile ilçesinde saman balyaları yangında kullanılmaz hale geldi

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Saraç köyünde Mehmet Bozdemir'e ait saman balyaları bilinmeyen sebepten alev aldı.

Yangın 17.00 sıralarında Zile'nin Saraç köyünde meydana geldi. Mehmet Bozdemir'e ait saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredekilerin yardımı ile söndürülmeye çalışılan yangında samanlar kullanılmaz hale geldi. - TOKAT