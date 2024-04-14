Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaza: 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Erbaa ilçesi Değirmenli beldesi kavşağında D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Erbaa istikametinden Taşova yönüne seyir halinde bulunan D.G. yönetimindeki 60 KA 725 plakalı Tofaş marka otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile araçta bulunan M.Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT