Üye Girişi
Haberler

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde Keçi Kurtarma Operasyonu

Güncelleme:
Abone Ol

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde Osman Kayabaşı'na ait bir keçi 7 metrelik kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri keçiyi kurtarmak için seferber oldu.

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde Osman Kayabaşı'na ait bir keçi 7 metrelik kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri keçiyi kurtarmak için seferber oldu.

Tokat'ın Erbaa İlçesi Osmangazi Mahallesi'nde Osman Kayabaşı'na ait olan bir keçi, imdat çayı kenarında otlarken su kuşuna düştü. Yaklaşık 7 metrelik bir kuyuya düşen keçisini gören Kayabaşı durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler keçiyi kurtarmak için seferber oldu. Merdivenle kuyuya inen itfaiye ekipleri keçiyi halatla bağlayarak yukarı çekti. Kurtarılan keçi ekipler tarafından Osman Kayabaşı'nın ağılına götürüldü. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi İtfaiye Tokat Kurtarma Hayvanlar Olaylar İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? 21 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? Uluslararası Uzay İstasyonu dünyadan ne kadar uzakta, kaç km yüksekte? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nerede, ne zaman kuruldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 21 Ocak Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title