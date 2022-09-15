Tokat haberleri | Tokat'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
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Tokat haberine göre Tokat'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Tokat'ta kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralara yansıdı.
Tokat'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
TOKAT - Tokat'ta kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralara yansıdı.
Tokat'ın Zile ilçesinde kavşaklarda meydana gelen kaza KGYS kamerlaına yansıdı. Necati Sepetçioğlu kavşağında otombil ile motosiklet çarpıştı. Çarpamın etkisi ile metrelerce havalanan motosiklet sürüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Bir diğer kaza ise Zile Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçen kişiye hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere savrulan kişi yaralandı. Meydana gelen kazalar KGYS kameralarına anbe an yansıdı.