Tokat haberleri | Tokat'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı 3. Sayfa Haberleri Tokat haberine göre Tokat'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Tokat'ta kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralara yansıdı. Tokat'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı TOKAT - Tokat'ta kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralara yansıdı. Tokat'ın Zile ilçesinde kavşaklarda meydana gelen kaza KGYS kamerlaına yansıdı. Necati Sepetçioğlu kavşağında otombil ile motosiklet çarpıştı. Çarpamın etkisi ile metrelerce havalanan motosiklet sürüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Bir diğer kaza ise Zile Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçen kişiye hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere savrulan kişi yaralandı. Meydana gelen kazalar KGYS kameralarına anbe an yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tokat haberleri | Tokat'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Haberler

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