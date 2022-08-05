Tokat haberleri: Tokat'ta korkutan yangın Tokat haberler... Tokat'ta 3 katlı evin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tokat'ta 3 katlı evin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, yangın, Devegörmez Mahallesinde Hüseyin Coruş'a ait binada çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Bina sakinleri yangını korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ile ilgili inceleme başlatılırken maddi hasarla atlatılan yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. - TOKAT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Tokat 3. Sayfa Haberler

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