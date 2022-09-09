Son dakika haber... İki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: İki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıTOKAT Tokat'ın Erbaa ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı TOKAT Tokat'ın Erbaa ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa Otogar kavşağında meydana geldi. İ.Y.Ö idaresindeki 60 FH 140 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, M.Y. idaresindeki 34 GN 9650 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan kadın sıkıştı. Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi ekipleri şahsa müdahale etti. Yaralı şahıs ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Otomobilde bulunan 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar Tokat Erbaa 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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