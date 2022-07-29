Tokat haberi: Tokat'ta kenevir operasyonu 1 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat haberi: Tokat'ta kenevir operasyonu 1 gözaltı

Tokat haberi: Tokat'ta kenevir operasyonu 1 gözaltı

Tokat 3. sayfa haberi: Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 104 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi bir kişi gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 104 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şahinli ve Yarbaşı köylerinde Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü Ekipleriyle yapılan ortak istihbarı çalışma neticesinde 1 şüpheli şahsın Hint kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 104 kök Hint keneviri ele geçirirken, bir şüpheli şahıs da gözaltına alındı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Niksar Tokat 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title