Tokat Erbaa'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Kelkit Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tokat'ın Erbaa ilçesi Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın dün gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yan tarafta bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - TOKAT