Tokat'ta kavgada tarafları ayırmaya çalışan şahıs kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayda iki kişi de darp edildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Erbaa ilçesi Koçak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.F.B. isimli şahıs, kız arkadaşı E.A. ile kendisine ait 05 AAL 667 plakalı araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sırasında araç, 19 AAL 096 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın ardından araçtan inen Y.A. isimli şahıs, T.F.B. tarafından darp edildi. Olayı gören ve iddiaya göre kavgayı ayırmak için müdahale eden Hami Benli ise olay yerinde fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Benli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kavgada darp edilen E.A. da ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan T.F.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı