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Tokat Erbaa'da 15 şüpheliye silah kaçakçılığı operasyonunda 4 tabanca ele geçirildi

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Tokat Erbaa'da 15 şüpheliye silah kaçakçılığı operasyonunda 4 tabanca ele geçirildi
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Tokat Erbaa'da silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 15 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 45 kartuş, 16 sentetik hap, 2 kesici alet ele geçirildi; 15 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 15 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile mühimmat ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde 15 şüphelinin silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 45 av tüfeği kartuşu, 16 sentetik hap ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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