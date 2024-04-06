Tokat Emniyet Müdürlüğü Dronlarla Trafik Denetimi Yapıyor

Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatilinde trafik denetimlerini modern teknolojiyle güçlendiriyor. Dronlarla yüksek hassasiyetli gözetim sağlanıyor.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla kontrollerini sıkılaştırdı. Emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali gibi trafik kurallarına uymayan sürücüler ile yayalara yol vermeme, usulsüz park etme ve ikinci sıra park yapma gibi konularda titizlikle denetimler gerçekleştirildi. Trafik ekipleri, denetimlerini modern teknolojiyi kullanarak güçlendirdi. Bu kapsamda, dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışı ve kurallara uyum gözlemlendi. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak trafikteki muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağladı. Trafik ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerin özetini içeren bir klip hazırlayarak bu kontrolleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu paylaşımlarla birlikte sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi. - TOKAT