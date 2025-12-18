Haberler

Tokat Belediyesi'ndeki dinleme krizinde, ifadesi alınan başkan yardımcısı adli kontrolle serbest bırakıldı

Tokat Belediyesi'nde Canikli Konağı'nda tespit edilen dinleme cihazı sonrası Başkan Yardımcısı Melik Bingöl'e adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturma devam ediyor.

Tokat Belediyesi'ne ait Canikli Konağı'nda dinleme cihazı tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Başkan Yardımcısı Melik Bingöl hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Tokat Belediyesi'nde belediyenin güvenlik birimlerince yapılan kontrollerde Canikli Konağı'nda bir dinleme cihazı tespit edilmişti. Durumun bildirilmesi üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü koordinesinde adli ve teknik inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye personellerinin de ifadeleri alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun özel talebi üzerine göreve başlayan Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden sorumlu Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Melik Bingöl'ün de ifadesi alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan dışarıdan belediyeye bilgi işlem hizmeti veren Enes Y. adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı zamanda olayla bağlantısı olduğu düşünülen belediye bilgi işlem personeli Yusuf Y., de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başkan Yardımcısı Melik Bingöl ise ifadesinin ardından adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. - TOKAT

