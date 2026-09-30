Tokat-Almus kara yolunda otobüs kamyonete çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Tokat-Almus kara yolunda otobüs kamyonete çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat-Almus kara yolunun Döllük köyü mevkiinde saat 11.00 sıralarında otobüsün kamyonete arkadan çarpmasıyla 2 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Tokat'ta seyir halindeki otobüsün aynı yönde ilerleyen kamyona çarpmasıyla 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Tokat-Almus kara yolu Döllük köyü mevkiinde meydana geldi. Almus yönüne gitmekte olan M.K.E. idaresindeki 60 AHY 339 plakalı 60 Tokat firmasına ait otobüs, aynı yönde ilerleyen S.A. idaresindeki 60 ACG 035 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü S.A. ile otobüste yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı