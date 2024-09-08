Tunceli'de Askeri Araç Devrildi: Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş Şehit Oldu

Tunceli'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Tokatlı Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş (27) şehit oldu. Acı haber, Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki ailesine askeri yetkililer tarafından iletildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca Karakolu sorumluluk bölgesinde sürdürülen tıkama görevi icra eden 62 JAA 408 plakalı E.Y. idaresindeki askeri araç kaza yaptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Tokat doğumlu Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş (27) şehit oldu. Şehit Kızılateş'in Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına haberi askeri yetkililer verdi. Evinin balkonuna Türk bayrağı asılırken sağlık ekipleri mahallede hazır bekletildi. Şehit Kızılateş'in naaşı yarın ikindi namazı müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Baba Tacettin ve anne Gülten Kızılateş'in 1 erkek, 3 kız çocuğu olduğu, ayrıca şehit Doğan Kızılateş'in de bekar olduğu öğrenildi. - TOKAT