Tokat 3. sayfa haberi: Tokat'ta 'kavak kesme' cinayetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi 3. Sayfa Haberleri Gelen Tokat haberlerine göre Tokat'ta ağaç kesme meselesinden çıkan kavgada yaralanan Sinan Nazik (42) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tokat'ta ağaç kesme meselesinden çıkan kavgada yaralanan Sinan Nazik (42) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Olay geçtiğimiz hafta sonu Tokat merkeze bağı Beşören köyü Karaca Yaylası'nda yaşandı. İki aile arasında kavak ağacı kesilmesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Munise Nazik (40), sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 2 çocuk babası Sinan Nazik de hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Olayın ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.N. (57) ile oğulları Y.N. (29) ve T.N. (23) tutuklanmıştı. - TOKAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tokat 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tokat 3. sayfa haberi: Tokat'ta 'kavak kesme' cinayetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.