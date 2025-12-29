İkiye bölünen Tofaş'ın sürücüsü 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay'da tırla çarpışıp ikiye bölünen Tofaş marka otomobilin sürücüsü 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan 31 APM 988 plakalı Tofaş marka otomobilin tırla çarpışarak ikiye ayrılması sonucu sürücü Tayfur Koşun yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Tayfur Koşun, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - HATAY