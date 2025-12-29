Haberler

İkiye bölünen Tofaş'ın sürücüsü 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İkiye bölünen Tofaş'ın sürücüsü 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da tırla çarpışarak ikiye bölünen Tofaş marka otomobilin sürücüsü Tayfur Koşun, hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, Kırıkhan ilçesinde meydana geldi.

Hatay'da tırla çarpışıp ikiye bölünen Tofaş marka otomobilin sürücüsü 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan 31 APM 988 plakalı Tofaş marka otomobilin tırla çarpışarak ikiye ayrılması sonucu sürücü Tayfur Koşun yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Tayfur Koşun, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte Erden Timur'un emniyetteki ifadesi

İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte emniyetteki ifadesi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Kamp yapan Elif Kumal sırra kadem bastı! Sevgilisiyle tartışmış

Kamp yapan Elif sırra kadem bastı! Sevgilisiyle tartışmış