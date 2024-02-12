Tofaş motosiklete çarptı: 1 yaralı

DÜZCE - Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden ara sokağa girmek isteyen Cengiz K. idaresindeki 81 BC 458 plakalı Tofaş marka otomobil, bu sırada sokaktan caddeye çıkmaya çalışan Tunahan Y. hakimiyetindeki 81 ACP 309 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Tunahan Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.