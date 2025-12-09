Haberler

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Habertürk yönetimindeki TMSF, Ersoy'u görevden aldı.

  • Mehmet Akif Ersoy, Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden TMSF tarafından alındı.
  • Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
  • Soruşturma kapsamında toplam 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

TMSF, Mehmet Akif Ersoy'u Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden aldı.

MEHMET AKİF ERSOY GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 8 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildiği, Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra 3 diğer şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

TMSF GÖREVDEN ALDI

Ersoy'un görevden alınmasının ardından TMSF de harekete geçti. Habertürk yönetiminde bulunan TMSF, Ersoy'u Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden aldı

Rus ordusuna ait nakliye uçağı düştü

Rusya'da askeri kargo uçağı düştü
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Ülkenin en büyük holdingi TMSF oldu. Bütün şirketleri bir kurum, bütün yargıyı bir savcı, geri kalanı da bir aile yönetiyor. Halimiz ortada

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

eee birazcık muhalif yada vicdanlı olursan sonuçlarına katlanirsin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title