Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Habertürk yönetimindeki TMSF, Ersoy'u görevden aldı.
- Mehmet Akif Ersoy, Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden TMSF tarafından alındı.
- Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- Soruşturma kapsamında toplam 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.
TMSF, Mehmet Akif Ersoy'u Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden aldı.
MEHMET AKİF ERSOY GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan soruşturma kapsamında 8 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildiği, Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra 3 diğer şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
TMSF GÖREVDEN ALDI
Ersoy'un görevden alınmasının ardından TMSF de harekete geçti. Habertürk yönetiminde bulunan TMSF, Ersoy'u Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden aldı