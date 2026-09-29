TJWG, Kuzey Kore'nin Pekin Büyükelçiliğinde gizli gözaltı merkezi işlettiğini öne sürdü

Güney Kore merkezli insan hakları örgütü Geçiş Dönemi Adaleti Çalışma Grubu (TJWG), Kuzey Kore'nin, yönetim için tehdit oluşturduğu düşünülen vatandaşlarını sorgulamak ve ülkeye zorla geri göndermek amacıyla Pekin Büyükelçiliği'nde gizli bir gözaltı merkezi işlettiğini öne sürdü.

Güney Kore merkezli insan hakları örgütü Geçiş Dönemi Adaleti Çalışma Grubu (TJWG), Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Grup tarafından yayınlanan "Kuzey Kore'nin Sınır Aşan Baskısı: Çin" başlıklı raporda, Pyongyang yönetiminin, Çin'in başkenti Pekin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde gizli bir gözaltı merkezi işlettiği öne sürüldü. Aralarında eski bir Kuzey Koreli diplomatın da bulunduğu çok sayıda kaynağa dayandırılan bilgilere göre; Pekin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nin bodrum katında faaliyet gösteren bu gizli tesiste; gözetleme, takip, tutuklama, gözaltı, sorgulama ve zorla geri gönderme operasyonlarının yürütüldüğü iddia edildi. Söz konusu gizli operasyonların, konsolosluk görevlisi statüsü taşıyan, geçici olarak atanan ve Kuzey Kore istihbarat subayı olduğu belirtilen bir "güvenlik temsilcisi" tarafından yönetildiği ve vakaların 12 ila 24 saat içinde Pyongyang yönetimine bildirildiği aktarıldı.

"Yakalanan Kuzey Koreli bilgisayar korsanı gizli tesise nakledildi"

Raporda, Güney Kore'ye kaçmaya çalışırken İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Çinli yetkililer tarafından yakalanan Kuzey Koreli bilgisayar korsanı Pae Yong-ju'nun durumuna ilişkin çarpıcı detaylara da yer verildi. Çin makamlarınca yaklaşık 6 ay sorgulandıktan sonra Shenyang şehrindeki Kuzey Kore Başkonsolosluğu'na teslim edilen Pae'nin, gözetim altına alınarak büyükelçilikteki gizli tesise nakledildiği belirtildi.

İddiaya göre; Pae, fiziksel olarak hareket edemeyecek duruma getirildikten sonra, tekerlekli sandalyede ve tüm vücudu alçılı bir şekilde hasta kılığına sokularak Air Koryo'ya ait bir yolcu uçağıyla Kuzey Kore'ye geri gönderildi. Raporda, "Bir muhbir, geri gönderilmesinden 3 yıl sonra Pae'nin öldüğünü doğruladı" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma "Çin'i izleme" çağrısı

Kuzey Kore'nin kendi sınırlarını aşan bu baskıcı uygulamalarının yalnızca ciddi bir uluslararası suç ve insan hakları ihlali olmadığı vurgulanan raporda, bunların aynı zamanda Çin'in yargı egemenliğine ve hukuki işleyişine de zarar verdiği belirtildi. Çinli makamların bu faaliyetler konusunda Kuzey Kore ile farklı derecelerde işbirliği yaptığı yönündeki iddialara dikkat çekilerek, uluslararası topluma Çin'in Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerine yönelik tutumunu yakından izleme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı