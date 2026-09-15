Tırların ilginç hatalı parkı
Eskişehir’de cadde üzerine ilginç bir şekilde yan yana park edilen 2 tır, trafiği olumsuz etkileyerek sürücülere zor anlar yaşattı.
Eskişehir'de cadde üzerine ilginç bir şekilde yan yana park edilen 2 tır, trafiği olumsuz etkileyerek sürücülere zor anlar yaşattı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerine iddiaya göre park edilmiş halde duran 2 tır mahalle trafiğini kilitledi. Caddeyi kullanan seyir halindeki sürücüler, tırların yolu daraltması sebebiyle bölgeden geçmekte güçlük çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı