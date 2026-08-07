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Düzce-Zonguldak'ta Tır ile Çarpışan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Düzce-Zonguldak'ta Tır ile Çarpışan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
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Düzce-Zonguldak yolunda bir tır ile çarpışan otomobil takla attı. Kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik kısa süreliğine tek şeritten sağlandı, inceleme başlatıldı.

Düzce-Zonguldak yolunda tır ile çarpışan otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki 81 ACM 969 plakalı MAN marka tır ile çarpışan aynı istikamette seyir halindeki İ.A. idaresindeki 81 BH 056 plakalı otomobil takla attı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İ.A. ile T.A., A.A. ve R.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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